Ogy a loupé le coche à Galmaarden, Thieulain met un nouveau coup mental

La méthode fonctionnait à merveille. Les locaux enchaînaient quatre jeux de suite. Maubeuge s’accrochait encore jusqu’à 10-10 mais lâchait ensuite. Et cela fait un nouvel adversaire direct qui mord la poussière chez les Canaris. "On espère que cela nous donnera un petit avantage moral lors des prochaines luttes, poursuit le capitaine. On retrouvera certainement ces équipes lors de la phase finale. Si on peut l’entamer avec un petit plus psychologique, tant mieux. Mais on n’oublie pas que gagner en championnat ne veut rien dire. En play-off, la moindre défaite est fatale".

Ogy avait tout en main

Malgré la lourde défaite concédée chez le leader la semaine dernière (2-13), Ogy voulait poursuivre sur sa meilleure lancée. D’autant que le déplacement à Galmaarden, la lanterne rouge, devait lui permettre de prendre une légère avance sur les Flandriens. Malheureusement, les Lessinois ont pêché dans les moments clés de la lutte. "Avant la partie, on s’est dit que Thieulain était une parenthèse. Ce n’est pas nous qui avons perdu, c’est l’adversaire qui avait simplement trop bien joué, détaille Siméon Van Stalle. On voulait reprendre le jeu qui nous a permis de gagner deux fois de suite contre Mont-Gauthier et Tourpes il y a quinze jours. On est très bien rentré dans la rencontre. On tapait bien. Cela nous a permis de mener 1-4. On passe même à 5-8 en sortie de mi-temps. Malheureusement, on connaît là un petit passage à vide. Cela permet à Galmaarden de revenir à 8-8. Puis, on craque une nouvelle fois à 10-10. Ils ont eu quelques jolis contre-rechas alors qu’on a manqué de chance sur certains quinze à cause notamment de faux rebonds. Cela se joue à peu de chose comme le prouve le score final (13-12)".

Vu les résultats du week-end (NDLR: la victoire de Tourpes contre Isières), Ogy fait la mauvaise opération du week-end et compte désormais cinq points de retard sur ses poursuivants. "Cette défaite contre un concurrent fait vraiment mal. On est fort déçu dans le groupe. Mais cela doit nous apprendre que rien n’est jamais fini en jeu de balle. On a beau mener toute la rencontre, c’est le résultat final qui compte. On passe à côté d’un point qui aurait pu nous faire beaucoup de bien… On devra à tout prix se relancer à Baasrode la semaine prochaine et bien débuter ce second tour. Même si on sait que ce sera très compliqué d’aller chercher le maintien…"