Un transfert à Ath qui connaît ses adversaires, dont Beloeil, en D3A

La deuxième nouvelle est venue de l’ACFF qui a dévoilé ce jeudi le projet de séries en D3. Sous toute réserve, le Pays Vert retrouvera dix adversaires qu’il a déjà côtoyés lors de la défunte saison: le CS Brainois, Jodoigne, Couvin, Aische, Tamines, Schaerbeek, Monceau, Saint-Symphorien, Onhaye et Manage. Pour remplacer Mons et Tournai, promus en D2, ainsi que les descendants en P1, Tertre, Gosselies et Uccle, arrivent Ciney, qui bascule de la série B où il a fini dixième en mai, Perwez, champion de la P1 Bruxelles-Brabant wallon, Arquet, champion de la P1 Namur, Flénu, promu via le tour interprovincial et, bien sûr, Belœil, champion de la P1 Hainaut. En D3B, on retrouve les dix clubs liégeois et les six luxembourgeois: Huy, Seraing B, Herstal, Waremme, Sprimont, Raeren-Eynatten, Aywaille, Wanze-Bas-Oha, Entente Elsautoise, Richelle, Habay-la-Neuve, Longlier, Meix-devant-Virton, Gouvy, Mormont et Marloie.

La REAL et le FC Tournai connaissent aussi leurs adversaires

On connaît aussi la composition officielle de la D2 ACFF qui est sans surprise puisqu’il n’y a qu’une seule série au niveau francophone. Acren-Lessines et Tournai ont toutefois eu la confirmation du nom de tous leurs prochains adversaires (série à dix-huit). Les voici: Union Saint-Gilloise B, La Louvière-Centre, Jette, Rebecq, Stockay, Verlaine, Binche, Meux, Tubize-Braine-le-Comte, Hamoir, Warnant et Ganshoren qui étaient déjà là lors de la précédente campagne, La Calamine, Rochefort et Mons qui sont tous les trois promus, comme le FC Tournai par ailleurs, ainsi que le Racing Club Star Verviers qui n’est, lui, pas vraiment un nouveau venu puisque né de la fusion entre Stade Disonais et le RCS Verviers.