Pascal Verriest, nouveau coach du Pays Vert: "Ce club me plaît déjà"

Pascal, le club a certes annoncé votre venue mais on sait peu de chose de la façon dont ça s’est passé…

L’attirance a été… mutuelle. Je savais que le Pays Vert se cherchait un coach suite au départ de Monsieur Bourlard tandis que mon nom a été soufflé au club car j’étais moi-même sans rien… On a été mis en contact, on s’est rencontré et on est tombé d’accord.

Que saviez-vous du Pays Vert avant votre entretien avec la direction ?

Je connais bien évidemment le club de nom mais je ne le connais pas en profondeur. J’ai vu des vidéos, j’ai pris des infos auprès de gens que je connais, comme David Cardon, que j’ai eu sous mes ordres à Menin, ou Valentin Romont qui a roulé sa bosse en Flandre avant de venir jouer à Ath

Quelles ont été vos impressions au sujet du club après votre entrevue ?

En discutant avec le comité, j’ai passé un moment agréable. J’ai compris que le Pays Vert est bien le club familial et chaleureux qu’on m’avait décrit. Cela tombe bien car c’est mon style !

On sait que vous avez essentiellement entraîné en Flandre d’où vous êtes originaire – Wevelgem – mais que renseigne votre CV exactement ?

J’ai commencé comme adjoint à Menin avant de partir à Vlamertinge en P2 pendant deux années. Je suis alors revenu à Menin durant… 14 saisons comme coach principal en D3 et D2. L’année dernière, le club a décidé de recommencer en… P4. Dur à accepter et je suis parti à Anzegem en D3 mais on n’a pas fini la saison, le club actant un forfait général ! Là aussi, dur à accepter mais c’est le foot. Après 20 ans dans les Flandres, je voulais voir autre chose. Le challenge athois tombe réellement au bon moment.

Au-delà de votre carrière de coach, il y a eu celle de joueur et à ce niveau-là, notre région ne vous est pas inconnue…

Avec Menin, je venais déjà jouer dans le Hainaut car les séries de D3 et promotion étaient encore mélangées sur le plan linguistique. J’ai joué deux ans à l’Excelsior Mouscron avec, comme coach, Jacky Stockman. Il y a eu aussi trois saisons au Racing Tournai sous les ordres de Francky Dury et de René Taelman, notamment !

Vous arrivez dans un club qui, depuis son accession en D3, progresse au point d’avoir raté de peu le tour final cette saison. Quelles seront vos ambitions ?

J’ai le souhait qu’on reste une équipe stable de la série en essayant de viser la même chose que cette dernière saison. Si l’occasion se présente de jouer le tour final, on ira bien évidemment.

En étant désigné à la mi-mai, vous arrivez sur un tard: est-ce un problème ?

Ça aurait pu l’être puisque les transferts sont déjà faits. Mais le club a bien fait ça. À moi désormais de voir avec le staff technique comment articuler les choses pour signer de bons résultats avec le groupe dont je dispose !

Vous le faites remarquer, le recrutement a en tous les cas été fait avant votre arrivée et vous allez donc devoir composer avec des joueurs prolongés ou transférés que vous n’avez pas choisis…

Oui et on verra bien ! De ce que je sais, ça se passera bien car le groupe reste stable. Il n’y a pas eu de nombreux départs, alors que les rares qui sont partis ont été bien remplacés. Lorsque je suis arrivé à Anzegem, j’étais finalement un peu dans la même situation. J’avais juste encore fait deux ou trois transferts pour ajuster ce qui me semblait bon l’être.

Vous arrivez avec un adjoint, était-ce important à vos yeux ?

Oui, quand même, ça l’est ! Avec Nico (NDLR: Vandecaveye), on connaît nos habitudes, on partage la même vision du foot. Et puis, ce qui est positif, c’est qu’il n’arrive pas pour déloger quelqu’un qui était déjà là puisque la place de coach adjoint était libre.