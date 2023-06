Nicolas Dulieu retrouve Tourpes dans une lutte à 4 points pour le Top 8

En pleine reconstruction, la Fraternelle est dans les clous pour remplir son objectif. Après le temps pour trouver les bons automatismes, elle semblait même bien partie pour accrocher le bon wagon en tête. Bruxelles a même trotté dans les têtes. "On réalise un bon début de championnat. Même si on peut avoir des regrets par rapport au dernier week-end. On a perdu une ou deux unités. Avec ça en plus, on aurait eu notre sort entre les mains pour Bruxelles. Mais on n’a aucun regret car ce n’était clairement pas l’objectif en début de saison. On connaît quelques petits bobos. Il a fallu compenser cela. En être proche reste le signe qu’on est sur la bonne voie."

Et pour glaner les points nécessaires pour rester dans le Top 8, Isières pourra compter sur la motivation de sa nouvelle recrue. "J’ai besoin de cela pour bien jouer. Et je pense que c’est général à l’équipe. Sur le papier, on n’a pas le meilleur cinq de la division. Mais notre force, c’est d’être régulier. Quand on se tire les uns les autres et qu’on joue dans les lignes tous ensemble, on est capable de mettre tout le monde en difficulté. Pour ma part, je suis heureux de mon adaptation à la N1. Isières m’avait déjà contacté par le passé mais j’avais alors donné ma parole à Tourpes. Ici, les étoiles étaient alignées. Je retrouve Vincent Cuvelier derrière moi, avec qui j’ai les automatismes. Je me sens très bien dans le groupe. J’essaie d’être le meilleur cordant possible, d’amener mes qualités à la frappe et je sais que je suis un atout à la livrée quand le vent est favorable. Je me sens bien dans le jeu et dans les relations avec mes coéquipiers. Peu importe l’équipe en face, c’est en groupe que l’on doit faire la différence." Voilà Tourpes prévenu !