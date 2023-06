Sept nouvelles médailles pour le Fudoshin Tournai

Le premier est signé Mana Delneufcourt. En kata, elle remporte la compétition en U12 mais aussi en surclassement en U14. Sa sœur, Séphora, en fait de même mais en combat. Elle s’impose en U16 – de 54 kg et en U18 – 48 kg. "Elle a retrouvé son karaté champagne avec des ura et des mawashis de grande classe. Elle avait la rage de vaincre et des jambes en feu". Chez les jeunes toujours, on pointe également la belle médaille d’argent de Mila Leclercq en kumite U12 – de 45 kg. Elle termine par contre au pied du podium en kata.

Habitué désormais au costume d’arbitre et de coach, Sun Woo Delneufcourt avait ressorti sa tenue de combat le temps d’une compétition. Et il a montré qu’il n’avait rien perdu de ses capacités. Le paternel de la famille Delneufcourt décroche l’or en kata chez les vétérans 3 et le bronze chez les vétérans 1. Comment ne pas performer quand on peut compter sur un tel entraîneur ?