Projet de séries: Enghien a trouvé la moitié de la solution

Un accord avec Hensies

Heureusement pour les Titjes, ils ne sont pas les seuls à avoir rigolé jaune en découvrant la répartition ! "Venu de la région montoise afin de faire le nombre lors de la défunte saison, Hensies est maintenu dans la série de la Wapi alors qu’on est éjecté en B avec les Borains: c’est juste illogique ! Mais tout s’arrange, Hensies ayant pris contact rapidement pour demander si on désirait échanger nos places. Bien sûr, on n’a pas dit non ! Hensies désire repartir en P2B et on veut rester en P2A, la demande a été introduite auprès de la fédé, tout le monde sera content !"

À la bonne heure donc même si sportivement, l’affaire n’aurait pas été si mauvaise. "Il y aurait peut-être eu un bon coup à jouer car, globalement, on a entendu dire que la P2B avait un niveau global moins élevé que la série du Tournaisis. Naast et Jemappes sont certes montés via le tour final mais, au terme de la phase classique, ce sont trois ou quatre clubs qui avaient dominé nettement le championnat, creusant un gros trou avec le reste du peloton. En 2A, c’est plus dense dans la colonne de droite ! Pour émerger, c’est compliqué ! Maintenant, il n’y a pas que le sportif qui compte dans la vie d’un club. On ne dit pas qu’on ne se serait pas plu du côté montois mais la série de la Wapi nous correspond sans doute mieux en termes de convivialité et de voisinage", dit Didier Magnus qui a donc réglé le souci de sa P2 mais qui reste avec, sur les bras, le problème de son équipe B, championne et promue en P3.

Goutroux, Roux, Jumet…

Déjà placée en 4E lors du précédent exercice, l’équipe bis a été mise en P3C au milieu des Ronquières, Jumet, Maurage, La Buissière et autre Ronquières. "On va dire que c’est original, se forçait de sourire le responsable sportif. Quel cadeau offert par le CP à une formation championne. La contraindre à se déplacer à Gosselies, Pont-à-Celles, Goutroux ou Roux, ce n’est pas top ! On n’arrive pas à comprendre pour quelle raison on nous a mis avec une majorité de clubs issus de la région carolo. D’autant plus qu’on ne visait pas la série A car on sait qu’elle est fortement demandée, mais la B avec les Meslin, Biévène, Lens, Chièvres, Pommerœul. Là aussi, on a contesté, à la différence près qu’on n’a pas de club qui est prêt à échanger sa place avec la nôtre. On a un peu regardé et je ne vois pas une équipe mise en P3B qui serait intéressée sur le plan géographique à inverser les places. Je crains que ça soit très compliqué de se faire entendre."

À moins de faire du lobbying samedi à l’assemblée générale du comité provincial ! "On va mandater notre nouveau président pour effectuer cette tâche, ça servira d’une solide entrée en matière, prenait avec humour Didier Magnus, Ludovic Menedeme prenant le flambeau de la présidence à Jean-François Baudoux. On a de la sorte un nouveau président pour les dix ans du club, pour amener un souffle nouveau et pour donner aussi des idées neuves !"