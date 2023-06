L’Union Sportive vient garnir le paysage footballistique mouscronnois

Pour l’inattendu, il fallait se tourner vers Mouscron puisque, dans le projet de séries, on a découvert en P4A l’Union Sportive Mouscronnoise. Et nos yeux sont ainsi sortis de leur orbite, comme si on avait vu une soucoupe volante ! Mais qu’est-ce que cet ovni ? "C’est un beau projet, répond Khalid Ait Baych, un des fondateurs du nouveau club. J’ai été joueur de P4 au Risquons-Tout et j’ai eu l’occasion de rencontrer Youssef Fertout (NDLR: un ancien joueur pro, le Marocain âgé aujourd’hui de 52 ans ayant évolué dans son pays d’origine mais aussi à Belenenses au Portugal et l’AZ Alkmaar aux Pays-Bas) qui a déménagé en Belgique, du côté de Courtrai. À la base, il voulait créer une école de foot. Avec l’aide du service des Sports de la Ville de Mouscron, on a commencé par dispenser des entraînements à des jeunes pratiquant le foot sans être affiliés à un club. Dès février, ça se passait le mardi et le jeudi."

Très vite, la sauce a pris ! "Immédiatement, l’ambiance a été très bonne. En deux mois, près de 100 jeunes sont venus nous voir de sorte que fin avril, avec Youssef, on a décidé de créer un club sur Mouscron. Là aussi, tout a été très vite, avec l’aide précieuse de Kathy Valcke, l’échevine des Sports, pour toutes les démarches administratives."

C’est sur le terrain jouxtant le hall Jacky Rousseau que l’US Mouscron va évoluer en… rouge et blanc. "Naturellement, on a pris les couleurs de la ville qui nous accueille, sourit Khalid qui épaule au mieux Yousself Ferout nommé directeur sportif mais pris en ce moment par d’autres obligations. Il a été nommé adjoint de l’équipe nationale du Soudan. Il est actuellement à l’étranger pour la phase qualificative à la Coupe d’Afrique. Mais il garde un œil sur tout ce qui se passe."

Khalid Ait Baych, lui, sera multitâches ! "Je fais partie des fondateurs du club. Je gère plus l’administratif et aussi le sponsoring. Et puis, je me sens encore capable de jouer, donc je serai dans l’effectif de notre équipe seniors qui évoluera en P4." Équipe qui n’a pas encore d’entraîneur – deux candidats seront rencontrés en cette fin de semaine ! – mais qui a déjà son quota de joueurs. "On en a quelques-uns qui ont une belle expérience de la P4 voire de la P3 de par des passages au Risquons-Tout, à Luingne ou à Herseaux. On n’a pas d’ambitions précises, mais l’on ne s’interdit pas de rêver, tout en se disant que les jeunes seront aussi très importants. On alignera ainsi, dès notre première année, quatre catégories avec des U8, U10, U12 et U14."