Lignette n’est plus et c’est toute une partie de notre histoire du foot qui prend un coup

Difficultés financières

Début de semaine, la faillite de la RALL a été publiée au Moniteur belge. Publication officielle suivie de la non-publication sportive du nom du club dans le projet des séries provinciales. Telle une confirmation que le foot leuzois a malheureusement vécu et est de l’histoire ancienne. En cause, de sérieuses difficultés à continuer de fonctionner – frais à l’Union belge, factures d’eau, d’électricité ! –, à un tel point que le bilan ne pouvait être que déposer ! Un écho de la mauvaise nouvelle nous était parvenu il y a peu au moment où plusieurs parents de jeunes affiliés avaient été conviés à rejoindre des clubs voisins, comme Barry-Carrières… Au final, au-delà des joueurs de l’équipe première évoluant en P4, ce sont près de 80 gamins qui doivent se recaser.

La disparition de la RA Leuze-Lignette est un coup dur pour notre foot régional, comme celle de la JUS Maubray l’avait été en 2021 ! La nostalgie est peut-être même encore plus importante car le stade Laho a connu le foot national à la fin des années 80 quand on parlait alors uniquement de Lignette en y associant la particule FC. C’est à l’issue de la saison 84-85 que le club pipaisien a quitté l’élite provinciale, rejoignant la série A de la promotion. Dans la foulée, les Deman, Doyen, Delitte, Letellier, Thibaut et autre Decottignies continuaient sur leur lancée et signaient une excellente première campagne en nationale. Les Leuzois se hissaient ainsi dans le Top 5 d’un classement dominé par Charleroi, Mouscron, La Forestoise et l’Union du Centre.

En aller-retour…

Douze mois plus tard, le résultat final était néanmoins tout autre puisque l’équipe peu remodelée ne prenait que treize points et ne parvenait pas à se défaire de la lanterne rouge. Lignette clôturait sa seconde campagne en promotion par une défaite face à Roulers qui venait chiper le titre de champion à Mouscron au nombre de victoires. La bande à Tih et Liétaer était contrainte à descendre. Néanmoins, ce n’était que pour mieux remonter !

En septembre 87, Lignette entamait une campagne folle en P1. Saison tout aussi passionnante sur le plan du suspense car le titre se jouait à la toute dernière journée ! Trois clubs pouvaient alors encore terminer champions: Farciennes et Lignette qui se partageaient la tête avec 47 points, ainsi qu’Ath qui suivait à une longueur ! Au menu du jour, un Lignette-Ath et un Union de Tournai-Farciennes, soit des duels entre membres du Top 4, les Infants suivant le trio de tête à une dizaine de points.

Champion de justesse

Au coup de sifflet du match face aux Athois, le stade Laho plongeait dans la déception, ses protégés n’ayant pu faire mieux qu’un nul 1-1, seul Letellier ayant répondu au but de Francq. Le speaker de fortune annonçait que Farciennes s’en était mieux sorti du côté de Tournai et que les lauriers s’étaient envolés. Sauf que le match des Unionistes avait pris du retard et ces derniers se trouvaient encore sur le terrain et changeaient le cours des choses, la victoire 2-1 étant acquise dans les arrêts de jeu. Ce n’est que dix minutes après la fin de leur rencontre que les joueurs de Lignette comprenaient qu’ils étaient champions et allaient regoûter à la nationale… Les Degouis, Doyen, Buffet et Dorchies prenaient ainsi de nouveau l’ascenseur. Et comme pour le premier épisode, la seconde expérience promotionnaire durera deux saisons.

Avec Berton, Polain et Roelens, Lignette se maintenait à l’avant-dernière journée, assurant une treizième place synonyme de prolongement de bail. En 1989-90, c’était nettement moins glorieux, le FC sombrant dans des résultats plus que négatifs. Seule une petite victoire venait garnir le compteur des gars de la rue de Mortagne qui bouclaient leur deuxième et dernier passage en promotion par un 0-5 face à Hamme. "À l’image de leur saison", diront certains.

Bonnet d’âne

Lignette allait encore disputer la saison suivante au sein de l’élite provinciale. Elle s’avérait aussi dramatique que la précédente: tout dernier de la classe avec trois points et nouveau bonnet d’âne ! Le temps était alors venu de créer Leuze-Lignette grâce à la fusion avec la RUS Leuzoise, pour un nouveau départ en P2 et une descente vers la P3 puis la P4. Avant la disparition complète du club. Il y a clairement, avec elle, une belle page de notre football région qui se tourne.