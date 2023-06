L’épopée de l’Ibis Courtrai méritait un livre

Si vous êtes des habitués de nos pages sportives, le nom de Philippe Varrasse doit sonner familièrement dans vos oreilles. Mais avant d’être un excellent chroniqueur, le Tournaisien était un joueur de haut niveau en volley-ball. Il a notamment fait partie de la fantastique équipe de l’Ibis Courtrai qui a régné sur le volley belge pendant des années. C’était un peu le Real Madrid de l’époque pour effectuer une comparaison footballistique. Quelques chiffres pour s’en rendre compte: entre 72 et 88, le club a décroché pas moins sept titres nationaux et cinq Coupes de Belgique. Il faut ajouter à cela de nombreuses participations en Coupe d’Europe mais aussi de nombreux matchs d’exhibition à Comines, Tournai et Mouscron. "Les plus mémorables furent dans les deux dernières équipes citées. C’était contre Leningrad, la meilleure équipe mondiale de l’époque, et contre la sélection de Corée du Sud, la quatrième nation mondiale quand on l’a accueillie. On a perdu à chaque fois. Mais c’étaient des matchs extrêmement serrés disputés face à énormément de spectateurs. On a toujours tenu la dragée haute".