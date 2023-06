Du changement chez les dames de Basècles

"D’une part, on ne voulait plus qu’un parent gère les équipes pour éviter de donner l’impression d’avantager qui que ce soit, et personnellement je n’ai pas d’enfants. D’autre part, je connais déjà bien les filles et Caroline Massart me demandait régulièrement mon avis pour les sélections. C’est donc naturellement que j’ai repris la gestion des équipes dames", explique la nouvelle responsable interclub de Basècles.

La stabilité avant tout

Caroline Van Kerm joue depuis quatre ans au sein de la Raquette Rouge et est originaire de la région namuroise. "J’ai joué jusqu’en Super division et j’ai eu une blessure ce qui m’a fait redescendre de niveau. Depuis j’apporte mon soutien et mon expérience en nationale. Quant à la gestion, j’étais responsable des dames à Auderghem pendant une demi-saison avant de me blesser. Je sais donc comment m’y prendre et j’ai la confiance des filles. Je ne vais pas par quatre chemins pour prendre mes décisions et je les explique toujours clairement, c’est assez apprécié. Les joueuses doivent faire leurs preuves si elles veulent faire partie de l’équipe dans une division supérieure, raconte Caroline. Ma philosophie sera moins de viser la montée à tout prix que de chercher la stabilité. Je veux éviter de mettre la pression sur les jeunes en leur imposant de lourds objectifs. Nous avons déjà notre pyramide en nationale, il faut la maintenir et ensuite reconstruire celle en provinciale, mais ce ne sera pas pour la saison prochaine."

L’équipe A recomposée

Suite aux départs de sept joueuses, Caroline et le club ont pris la décision de brûler leur équipe D qui s’était maintenue péniblement, grâce aux barrages, en division régionale.

L’équipe de Super division était également vidée de sa substance: "avec le départ de Lilou et de Caroline Massart, nous n’avions plus qu’Elea Colot pour jouer en Super division. Nous avions besoin de transferts…", confie Caroline Van Kerm.

La nouvelle sélectionneuse a déjà réussi sa première mission: inscrire deux nouvelles joueuses. "A ux côtés d’Eléa, on retrouvera Perrine Clément qui vient du club d’Astrid Herstal. Perrine a de la famille dans les alentours de Basècles, ce qui l’a convaincue de nous rejoindre. Pour compléter l’équipe, la jeune française, Marion Aubert, viendra également jouer chez nous pour une quinzaine de matchs. Je l’ai vue aux championnats de France qui se sont déroulés à Lille, et c’est une joueuse très impressionnante. En France, elle a un classement plus élevé que Lilly Laffineur, première cadette belge, assure avec enthousiasme Caroline Van Kerm.

Quand Marion ne pourra pas jouer, ce seront les jeunes, Lilly Vandenbulcke et Ilena Sanna, qui joueront chacune leur tour pour compléter l’équipe. "

Deux transferts supplémentaires

Quelques transferts étaient également les bienvenus pour reformer l’équipe C qui continuera d’évoluer en Nationale 2. "Emeline Bertiaux de Quaregnon souhaitait jouait dans une division supérieure et a fait la demande pour nous rejoindre. Elle sera C0. Ensuite, Caroline Massart nous avait parlé de la jeune Chloé Geeroms qu’elle suit aux entraînements provinciaux, qui monte C6. Chloé a accepté de jouer chez nous. Cette équipe dans laquelle joueront également Célia Bury et Brigitte Hartert, sera peut-être le Petit Poucet de sa série, mais nous ferons tout pour nous maintenir", avance confiante la sélectionneuse basècloise.

Caroline Van Kerm quant à elle, jouera en N1 auprès de Lilly Vandenbulcke, B4, et de Ilena Sanna, B6.