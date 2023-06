Bon Secours: "une des plus belles listes de force qu’on a jamais eu !"

Cette année encore, Bon Secours réalise une bonne opération pour ses équipes en nationale. Pas moins de quatre nouveaux joueurs rejoindront les rangs de Bon Secours. " Ignas Navickas et Cédric Merchez ne joueront plus chez nous. Nous avons donc comblé avec plusieurs transferts qui joueront peut-être moins de matchs, mais au moins nous serons plus de joueurs, ce qui sera plus confortable ", explique Corentin Michel, membre de l’équipe première.