Trois combats pros lors du gala d’Alain Baudechon

On dit souvent que Lessines est une terre de vélo grâce à l’inoubliable Claudy Criquielion. Mais c’est aussi un endroit propice à la pratique de la boxe. La preuve, ce samedi, le Hall sportif qui porte le nom de l’illustre champion du monde de la petite reine accueillera un nouveau gala mis sur pied par Alain Baudechon. Lors de ce rendez-vous annuel, le spectacle sera une nouvelle fois bien présent sur le ring. Pas moins de dix combats amateurs sont prévus. Ce sera l’occasion de voir à l’œuvre pas mal d’élèves du club lessinois et d’autres structures de la région. On pourra notamment compter sur les locaux Noa Granda, Mohamiddi Ali Nazar, Bayna Choijamts et le récent champion francophone des amateurs, Maximilien De Smaele qui se remet doucement de la perte injuste du titre national. À l’époque, il nous avait même dit qu’il hésitait à remettre les gants pour un combat. C’est donc avec plaisir que l’on constate que l’envie est toujours bien présente. Le club voisin de Leuze sera aussi présent grâce à Jeoffrey Caty. On annonce aussi des combattants du club de Blaton et plusieurs Renaisiens.