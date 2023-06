Sam Gomez ne coache plus le CN Tournai

La tuile n’est pas petite pour le club de water-polo de Tournai déjà en proie à des soucis organisationnels en raison des travaux de la piscine de l’Orient qui le contraint à des déménagements à Kain et La Louvière: Sam Gomez, en place depuis 2019, a décidé en ce milieu de semaine de ne pas rempiler en vue de la campagne 2023-2024. Voilà donc le club tournaisien orphelin du coach de son équipe fanion ! "Le coup est dur, avoue François Droulez, responsable de la section polo du CNT. Et comme si on n’avait déjà pas assez de soucis ! Je ne sais pas quoi dire puisque, la semaine dernière, on avait encore eu une réunion. Je suis donc tombé des nues du jeudi soir lorsque Sam m’a fait part de sa décision… J’ai tenu à la rencontrer ces derniers jours pour au moins comprendre ses motivations et éclaircir certaines choses, car je ne voulais pas qu’on se quitte comme ça, à défaut de la convaincre de rester. Je sais que des reproches lui ont été faits à gauche et à droite mais on ne pouvait pas s’attendre à ça. Au final, j’ai compris que c’était bien sa volonté dernière de quitter son poste de coach de l’équipe première, on ne peut que la respecter même si on la regrette. On tient à remercier Sam pour con investissement malgré les conditions actuelles difficiles. La porte lui sera toujours ouverte. Le seul côté positif est qu’il vaut mieux apprendre son départ maintenant que le 15 août, s’exclame François Droulez, un peu dépité, qui a toutefois des pistes. On est en contact avec plusieurs coaches. Notre choix se portera sur l’un des candidats qui partagera notre objectif de se rapprocher de la tête de la Superligue."