Record de participation pour l’étape mauldoise (+ les classements)

Pour cette 8e édition, on compte 268 enfants et 253 adultes. Ce qui est un record pour Maulde et qui démontre que le challenge rencontre un très grand succès depuis le début de saison.

La catégorie minimes (12 – 13 ans) a été très bien représentée par l’équipe de foot du FC Beclers. De nombreux enfants de l’école de Maulde ont également été repérés dans chaque catégorie.

Au Mini-Challenge, la victoire chez les dames revient à Émilie Vandenbussche en 22’22’’, une Mauldoise qui connaissait bien le terrain. Chez les hommes, la victoire revient, une nouvelle fois, à Kévin Flamme en 18’40’’.

Rendez-vous ce vendredi pour la 6e épreuve du challenge à Kain (ILM).