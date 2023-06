Meslin veut vitre une saison tranquille

Plus de jeunes, mais un beau réservoir

S’ils n’alignent plus d’équipes de jeunes, les "Bleus" peuvent toutefois compter sur un noyau assez étoffé, qui leur permettrait de faire face en cas de blessure. "La R1 compte six éléments et, de fait, nous pourrions faire monter l’un ou l’autre joueur de R3 si nécessaire. Cette équipe se porte aussi très bien puisqu’elle s’apprête à jouer les finales de la Coupe de Belgique régionale face à Bouvignies."

Ayant un passé de club formateur, Meslin a malheureusement stoppé d’aligner ses jeunes pousses. "Nos cadets ont remporté un titre il y a quelques années et l’essentiel du noyau a été happé par Isières. Pour ne rien arranger, quelques pupilles ont arrêté de jouer, ce qui fait que nous n’avions plus assez de joueurs. Deux éléments sont encore affiliés chez nous, mails évoluent actuellement à Tourpes et Ogy."

Mais cela n’empêche pas la Place du village de vivre au rythme de luttes chaque week-end. Ce qui est bien l’essentiel.