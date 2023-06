Gilles Stadsbader confirme course après course

Quand on a appris qu’il ne lui avait fallu qu’un essai pour convaincre l’ancien champion, Vincenzo Sospiri, de l’engager dans son écurie, on se doutait bien que Gilles Stadsbader avait un petit truc en plus que les autres pilotes. Et le Mouscronnois est en train de le prouver course après course. Depuis le début de saison, il a déjà remporté deux succès dans sa catégorie lors de l’ouverture du championnat d’Italie de sprint à Misano. Il y a quelques semaines, c’est à Spa qu’il a décroché un joli podium lors des 8H Fun Cup, dans le championnat français.