Rebond inattendu pour la petite balle jaune: ils étaient 450 joueurs à Ath

Après quelques années de vaches maigres, le tennis régional semble revivre. De mémoire de compétiteur, il y a bien longtemps qu’on n’avait plus vu des tableaux aussi fournis dans notre région, mais aussi au-delà. Entre la perte des modèles Henin et Clijsters, qui avaient donné envie à plein de jeunes de taper dans la petite balle jaune, le Covid et la concurrence du padel, le tennis semblait bien mal embarqué. Même si on avait pu sentir un léger regain d’intérêt, c’est cet hiver que tout a véritablement explosé. Nombre de tournois hennuyers ont dû clôturer les inscriptions quelques jours avant la date prévue, quand ce n’était pas quelques heures à peine après l’ouverture. Certains craignaient que ce phénomène soit cantonné à l’hiver… Les premiers tournois de la saison estivale leur donnent tort. "J’avoue que je ne suis pas très assidûment ce qui se passe ailleurs, mais de tous les échos qui me parviennent, je me réjouis de constater que le tennis cartonne à nouveau, sourit Nicolas Choquet, le juge-arbitre des Peupliers. Notre tournoi a ainsi rassemblé 450 inscrits, répartis en une quarantaine de catégories. C’est super… et c’est presque trop. L’an dernier, nous avions accueilli 300 compétiteurs, un nombre que j’avais déjà qualifié de"correct". Ici, nous avons dû faire face à une hausse de 50%."