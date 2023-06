Le titre au bout du stress pour les Kainoises

Huit jeux qui changent tout

Et on peut la comprendre: jamais une équipe n’a semblé pouvoir se détacher: 1-1 après la première rotation, 2-2… Les Kainoises pouvaient commencer à sortir les calculettes. Bonne nouvelle: grâce à la belle résistance de Marie Avau et Marie Lecocq lors de la première rotation, les Tournaisiennes comptaient quelques jeux d’avance sur leurs invitées. Il "suffisait" donc à Charlotte Antkowiak et Marie Maligo de plier la rencontre en s’imposant sans laisser trop de jeux ou espérer que Sophie Ghio et Marie Avau ne sortent un gros match. Grâce aux quelques jeux remportés par les secondes citées, la paire Antkowiak-Maligo a pu jouer libérée, infligeant un 6-0 6-1 et portant l’avance kainoise à huit jeux. La messe était dite et les protégées du président Verraghen pouvaient sabrer le champagne. "Ma défaite lors de la 2e rotation m’a frustrée. Heureusement, Marie Maligo a su me garder dans le match lors de la dernière partie. J’aurais préféré l’emporter 4-2 qu'au décompte des jeux, mais un titre reste un titre," continue Charlotte, qui évoluera principalement chez les Messieurs lors des tournois estivaux, comme le règlement le permet aux Dames classées 500.

Neupré, seule équipe à pouvoir rivaliser

Blessée lors de son 2e match, Marie Lecocq, savourait ce nouveau trophée, le plus prestigieux côté féminin. "J’ai tenu jusqu’à la finale, mais là, j’ai besoin d’un peu de repos avant les championnats AFP." Kain semble décidément imbattable dans les catégories féminines, du moins en élite. "Imbattable, certainement pas. Neupré peut nous vaincre et l’a prouvé. Il faut avouer que compter sur Marie Maligo fait la différence, même si nous avons disputé, et gagné, des rencontres sans elle."

Et ce titre, c’est avant tout celui d’une bande de copines. "Nous passons beaucoup de temps ensemble, entre les matches, les entraînements et les kilomètres entre les tournois. J’ai retrouvé au padel l’ambiance que j’ai connue dans les interclubs de tennis il y a une quinzaine d’années."

Le mot de la fin revenait au président Benjamin Verraghen. "Quand on voit l’essor du padel, les résultats engrangés par notre club et le public présent ce dimanche, on peut se dire que nous avons pris les bonnes décisions. Mais je n’oublie pas qu’en sport, rien n’est jamais acquis." L’heure avait beau être à la fête, au KPC, on sait qu’il faut toujours se réinventer.