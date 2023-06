David Bourlard rejoint le Sporting Charleroi

Sur le marché suite à sa démission du poste d’entraîneur du Pays Vert, David Bourlard ne l’est plus depuis ce jeudi puisqu’il a trouvé de l’embauche du côté du Sporting Charleroi. Après avoir rencontré les responsables du centre de formation du club carolo, celui qui a aussi entraîné l’équipe première de Wiers et du Stade Brainois par le passé a conclu sa venue chez les Zèbres auprès de Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrickx.