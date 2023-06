Interclubs en "catégories d’âge": le Vautour sauve un point inespéré

Heureusement, les "moyens du bord" ne sont pas les mêmes à Vaulx qu’ailleurs… Les troupes du président Gahide étaient tout de même composées de deux anciens membres du Top 250 mondial, vu les présences de Stefan Wauters et de Thomas Dupré mais aussi de Gauthier Scherpereel, ex-Top 100 belge, et de Michaël Sobota, classé B-15 par le passé. Rien que ça !

Le bonheur est dans Dupré

"Oui, mais au départ, il était prévu que Thomas Dupré ne joue qu’un point avant d’abandonner. Il était malade durant cette semaine et a même dû se rendre aux urgences. Mais il s’est finalement battu comme un diable, s’imposant en simple comme en double. Nous aurions signé tout de suite pour un tel scénario."

D’autant que les autres équipes de la poule semblent nettement moins bien fournies ! "L’unité prise ce samedi n’avait vraiment pas été budgétisée. Là, nous sommes très bien partis pour sortir de la poule. Probablement en compagnie de Leuven. D’autant plus qu’à partir de la prochaine journée, nous serons à chaque fois au complet."

De retour sous matricule vallois, Gauthier Scherpereel y a très rapidement retrouvé ses marques. "J’avais toujours dit que mon objectif était de revenir à Vaulx une fois assez “vieux” pour jouer chez les juniors vet, afin d’y évoluer avec la nationale 1. En plus, j’ai disputé quelques piges avec la nationale 2 messieurs ou dans des équipes régionales. Ce rôle de couteau suisse me convient très bien. Je suis en contact très régulier avec Nick Beirnaert pour l’élaboration des équipes, d’ailleurs."

"Sans faire de folies"

Car qui dit Vautour dit ambitions, avec déjà un titre assuré en deuxième régionale, la finale de dimanche prochain mettant aux prises Vaulx A et Vaulx B. "Nous allons en plus essayer d’aller chercher ce sacre en plus de 35, et d’autres encore. Mais sans faire de folies et en gardant un ancrage local. Fini de faire venir des joueurs des quatre coins du monde. Ce samedi, tous ceux qui ont joué en ma compagnie sont à Vaulx depuis 10 ans ou encore bien plus."

Le goût de la compétition

Sur un plan plus personnel, Gauthier est tombé sur un os face à Leuven. "Je n’ai pas pu prendre le meilleur sur Martin Vosswinkel, un ancien A16. Le gaillard a beau avoir 52 ans, il reste redoutable. Quant à moi, je ne joue quasiment plus en compétition. Sur les quatre dernières années, on peut en effet compter mon nombre de matches sur les doigts d’une main. Mais je suis motivé comme jamais par ces interclubs à jouer."

Autre joueur à prester occasionnellement, Michaël Sobota a parfaitement rempli le rôle qui lui avait été confié en tant que quatrième joueur ! "Sobot" s’est battu corps et âme, sans pouvoir prendre le dessus sur le B-15 adverse: "Mais je garderai un très bon souvenir de cette rencontre. Certes, je ne joue plus beaucoup, mais quel plaisir de retrouver ce parfum de la compétition face à des joueurs qui ont tous fait partie de la crème du tennis belge. Vous le voyez à chaque point: des Vosswinkel, Wauters et Dupré, ce sont des gens qui vivent pour ça. Et pourtant, matériellement, il n’y a rien à gagner. Mais ces gens-là ne se refont pas. Moi, j’ai perdu, mais comme eux, j’ai tout donné." Et en interclubs, c’est bien ça qui compte.