Entre les coupes et le premier tournoi de l’année

Ce prochain samedi, on en sera à la fin du premier tour en séries nationales et on entamera alors une seconde partie d’un mois de juin marquée par différentes compétitions hors championnat ! Le dimanche 18 juin, on jouera la sixième édition de la Coupe du Président. Compétition regroupant les deux meilleures équipes wallonnes et flamandes de la N2 au terme du premier tour, elle sera, cette année, organisée dans la partie francophone du pays. Et c’est Sirault qui a hérité de la mise en œuvre ! Trois des quatre participants sont déjà connus même si on n’atteindra la mi-championnat qu’au cours de ce week-end. Sirault, en tête, et Œudeghien, troisième, ont validé leur billet, tout comme Hamme-Zogge, le deuxième. Il reste à définir le second représentant néerlandophone: Grimminge est en bonne position mais Kastel peut encore y croire sur le plan mathématique. L’ultime interrogation va être levée ce samedi. On connaîtra l’ordre du Top 4 et l’affiche des demi-finales.