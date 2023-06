ACRHO: et dire que Victor Vico n’était pas dans un "top day" à la Kainoise !

"Le plus vite possible"

La deuxième victoire de Victor sur le semi kainois après celle en 2022 n’a donc souffert d’aucune contestation. Il a glané au Collège le dixième succès de sa saison achrostique. Le règne du roi Vico sera difficile à mettre à mal, d’autant plus que le sympathique coureur connaît la formule pour défendre son dossard 1. "Les longues distances ont une importance capitale en termes de points pour le classement final. Plus vous allez vite, et plus vous prenez des points, même si vous ne gagnez pas ! Quand la victoire est là, ça reste la belle cerise sur le gâteau, souriait Victor qui s’est rapidement douté qu’il serait le favori du jour. On ne sait jamais à l’avance qui sera au départ. Cette saison, j’ai été battu par Pierre Denays qui aurait pu venir ici. Mais lorsque j’ai vu qu’il n’était pas présent, j’ai senti le coup jouable."

Il a assommé la concurrence dès les tout premiers mètres, s’isolant du reste de la meute. "Le fait d’être vite seul a coûté de l’énergie sur cette course qui est clairement la plus difficile du calendrier. Sur 21 bornes, on se prend 270 m de dénivelé et ça se ressent en fin de course ! Et j’ai aussi été surpris par plus de trois kilomètres vent de face qui m’ont apparu très longs. Alors qu’il me fallait encore grimper le Mont, je sentais que j’avais puisé dans mes réserves. Je suis passé en 34 minutes au 10e km, en 1.09.50 au 20e, alors qu’il y avait la descente pour regagner du temps. C’est dire si je n’avançais pas ! Je n’étais pas dans un top day."

"Je me plais à l’ACRHO"

En franchissant la ligne après 1.14.05, il a mis 30 secondes de plus qu’il y a un an. "Mais j’avais eu la compagnie de Dylan Dame, se souvenait Victor. Si j’avais plus tiré que lui, il avait pris quelques relais, et l’air de rien, ça joue en termes de récupération. Ici, je me suis retrouvé seul du début à la fin. C’est long ! Avec la chaleur en plus alors que l’année dernière , on avait dû se farcir un gros orage."

Les conditions n’étaient en effet pas les mêmes ! Ce qui ne change pas, c’est le plaisir que Victor Vico ressent à s’aligner sur l’ACRHO malgré sa domination ! "Ce challenge me plaît. Puis, après plusieurs courses patronnées (NDRL: rapportant nettement moins de points) , juin est un mois important avec l’enchaînement de courses dites challenge: la Kainoise, Thimougies, Popuelles et le Floc. Je vais tout faire à bloc avant de prendre du repos en juillet pour revenir en forme pour les autres semis et la période septembre-octobre."

De la piste au Futuro !

Cette fidélité à l’ACRHO n’empêche pas Victor de varier les plaisirs. "En plus de continuer à faire pas mal de vélo, je vais sur piste. Habitant Bellgem, je cours au Futuro pour travailler ma vitesse. J’y vais un peu au feeling avec l’envie de m’aligner l’année prochaine sur des courses plus grandes, comme les 20 km de Bruxelles ! Mais je suis encore un peu trop court pour y faire quelque chose de bien face à des athlètes qui pèsent 60 à 65 kg alors que j’en suis à 74." Il est pourtant sec, comme l’on dit dans le jargon !