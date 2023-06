N3A: le week-end catastrophique d'Ollignies

Steenkerque – Ollignies 13-5

Les locaux repèrent vite les faiblesses dans la devanture ollignoise, ce qui leur permet de creuser un écart conséquent. Complètement absents, les visiteurs ne trouvent aucune parade et les jeux défilent jusqu’à 7-1 ! En seconde armure, Olivier Cauchie et les siens resserrent les rangs et reviennent jusqu’à 11-5. "On a eu des occasions pour empocher une unité, mais on a malheureusement manqué d’un brin de chance, confessait le capitaine. Ce point aurait été mérité vu la seconde période."

Herdersem – Ollignies 13-2

Dès l’entame de match, les Sardines sont étouffées par la puissance locale. Irrésistibles au tamis, les Flandriens se montrent aussi très forts à la frappe. En face, Ollignies tente de modifier sa composition tant et plus, mais rien n’y fait. "On fait la mauvaise opération du week-end en ne prenant aucun point. On perd le bénéfice des trois points remportés face à La Louvière et on devra absolument se reprendre face à Villers afin de clôturer sereinement le premier tour du championnat", commentait ce dimanche soir Olivier Cauchie.

Vaudignies – Montrœul 13-8

Le début de lutte est partagé et aucune équipe ne se détache. À 4-4, les locaux font le break en se montrant plus réguliers dans les petits coups et le score est de 7-4 à la pause. Durant le second acte, les locaux affichent un état d’esprit positif, ce qui leur permet de conserver leur avance et de signer une belle – et importante – victoire à domicile ! En face, les trop nombreuses erreurs commises au tamis ne permettaient pas d’envisager plus qu’un point. "Cela fait du bien de voir tous les gars tirer dans le même sens, souriait Ludo Vanhoverberghe à l’issue des débats. C’est une belle victoire d’équipe et j’espère qu’elle lancera la dynamique car les résultats étaient insuffisants au vu de la qualité du noyau."

Celles – Blicquy 13-4

Après la défaite à Montrœul, Celles a remis les points sur les "i". Les premiers échanges sont équilibrés et la cassure ne se fait qu’à 5-3 et 7-3. Le vent étant favorable au livreur, les fonciers sont mis à contribution, ce qui permet à Dubart de s’illustrer. En seconde armure, les joueurs visiteurs s’éteignent totalement. Guns et Potrich permutent, en vain. Le moteur est grippé et Celles empoche une victoire totale. "On a pourtant eu des occasions de l’accrocher, ce point, pestait Corentin Szlapa. On n’est pas assez tueur. Il y a toujours ce petit quinze qui nous échappe dans les moments importants, une livrée qu’on envoie dehors. Ou un petit rebond malheureux. Il faut forcer la chance, mais elle nous tourne le dos actuellement." Ollignies ne prenant pas de point, le capitaine des Verts sait qu’une belle occasion vient de passer. "On aurait pu se donner de l’air et aborder la venue de Steenkerque avec plus de sérénité. On sait que l’on devra se battre jusqu’à la dernière journée. Et cela commencera par prendre au moins un point le week-end prochain !" Ça se passera à la maison, face à Steenkerque.