N2: une large victoire compense une courte défaite pour Œudeghien

Cela sentait le duel serré et acharné entre deux formations se partageant la troisième place du podium et ça l’a été à l’Espace Leulier où les joueurs locaux avaient montré d’entrée de jeu qu’ils souhaitaient rester maîtres chez eux. "D’autant plus que les conditions venteuses nous favorisaient de nouveau. Contre Sirault, autre grosse cylindrée de la division, cela avait souri à notre équipe puissante au tamis en gagnant 13-8 mais là, ça n’a pas voulu le faire. Pourtant, on a tous assez bien livré mais, en face, on est tombé sur un grand Glenn Lievens. Le foncier de Grimminge a tout remis, regrettait Maxime Defossez à l’issue de la lutte du samedi perdue de justesse. On en sort avec un goût de trop peu. On aurait très bien pu s’imposer mais les petits coups n’étaient pas de notre côté. On a commis également trop d’erreurs à des moments importants. Mené 8-11, on revient à onze partout ! On fait même 12-11 avant de lâcher. Vu le scénario, c’est dommage. Il faudra se reprendre dimanche contre Aisemont. On ne peut pas se permettre de connaître deux défaites de rang. Face à Grimminge, un descendant de N1 qui affiche toujours une mentalité de guerrier et sera probablement située juste derrière Sirault tout en haut de classement, il n’y a rien de dramatique, mais Aisemont, ça doit passer, surtout qu’on jouera encore à la maison !"

Et c’est passé pour Œudeghien qui, après sa défaite de samedi, voulait glaner au minimum deux points et signait le bilan de 3 sur 6 ! Il a fait mieux en s’imposant 13-5, net succès lui permettant de prendre trois nouvelles unités en plus de celle du samedi. Et cette perf, Œudeghien la doit en partie à Maxime Defossez qui, à l’arrivée de Corentin Sergeant pour occuper le fond, est repassé au grand milieu, position où il trouve ses marques. "J’ai connu des débuts délicats en amical mais là, tout va déjà beaucoup mieux. Je me plais à cette place et j’espère apporter un vrai plus au groupe pour entrer dans les play-off et passer, cette fois-ci, au moins un tour."