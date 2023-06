N1: pour Tourpes, tout est déjà fort différent avec Guillaume Dumoulin

Guillaume, avant d’évoquer les résultats de ce week-end, comment vous sentez-vous après votre reprise qui est survenue un an et demi après l’annonce de votre retraite sportive ?

Bien sauf que physiquement, je savais que reprendre d’une façon si intensive avec deux luttes en autant de jours allait être difficile. Dès samedi, je me suis fait une contracture. Cela ne m’a pas empêché de jouer le dimanche mais je me sentais limité dans certains de mes mouvements. C’était inévitable après un tel arrêt et une préparation accélérée pour effectuer mon retour !

On pensait en effet vous voir un peu plus tard dans la saison…

Ça aurait dû être le cas mais les gars m’ont envoyé un signal fort en me disant qu’ils voulaient me voir intégrer l’équipe dès que possible. J’ai accepté à condition que ça n’exclue personne. C’est pourquoi on fera tourner l’effectif. Face à Baasrode, Benoît Passon a ainsi pris la place de Cyril Depraetere qui avait joué face à Galmaarden. Ce procédé correspond à la philosophie d’un groupe qui a un bon esprit et est vraiment très plaisant à côtoyer.

Et ces deux premières luttes, alors ?

C’est un week-end à quatre points, ce qui correspond à deux victoires, c’est très bien vu notre situation au classement. On a fait le nécessaire pour glaner l’unité face à un Baasrode clairement plus fort que nous avec un Max Daubechies omniprésent au petit milieu, ce qui doit rendre fier son club formateur (NDLR: lisez Tourpes) alors qu’on prend la totalité de l’enjeu contre un concurrent direct. Et pourtant, on ne croyait pas à ce scénario à 3-3. Mais la sauce a bien pris de notre côté alors qu’à 10-4, un jeu bascule en notre faveur alors que c’était 15-40 et que Galmaarden avait cru pouvoir se relancer. On a senti qu’ils avaient pris un coup sur la tête et on s’est dit qu’il fallait en profiter pour aller chercher les trois points.

Quel a été votre ressenti une fois de retour sur le ballodrome du club présidé par votre papa Jacques ?

La dimension affective est énorme car, comme vous le dites, c’est le club familial, mon club de cœur, mon club formateur ! Mais je dois passer au-dessus de cela car si j’ai accepté de revenir, c’est pour sauver l’équipe en N1 et j’y crois fermement. Si ce n’était pas le cas, je me serais abstenu de tout retour. Mais j’ai adoré les deux luttes de ce week-end à domicile. Être sur le terrain de mes débuts et entendre tous ces gens encourager, c’est génial ! J’ai souvent joué le titre dans ma carrière que ce soit avec Baasrode ou Thieulain. Ici, sportivement, le défi est autre car l’équipe est promue mais, socialement, c’est super ce que je peux vivre !