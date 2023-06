N1: Ogy, confronté à la dure réalité thieulinoise

"Puni à chaque balle"

La sanction a ainsi été lourde pour l’adversaire dominical: 2-13 ! "Thieulain n’a laissé aucune chance, constatait amèrement Mathias Goossens. Que faire face à une telle équipe qui compte en ses rangs trois Gants d’Or (NDLR: Metayer, Dupont et Becq) . Si tu n’as pas un minimum de répondant, tu es sanctionné à chaque point. Hormis Kevin Vandenabeele en début de partie qui livre quatre mauvaises, ils ont été parfaits dans ce domaine-là avec l’appui du vent. Ou ils arrivent toujours à rectifier le tir ! Regardez Tanguy Metayer qui en met trois dehors mais remporte malgré tout son jeu en sortant les balles outres quand il le faut. On a vu un super Thieulain ! Dommage qu’on n’ait pas su le contrarier un peu plus devant notre public."

"Ils sont intouchables"

Quant au score: "On oublie et on passe à autre chose. C’est une claque mais ce n’est pas contre Thieulain que l’on doit se sauver. On aurait aimé faire un résultat mais c’était impossible ! Voyons Galmaarden ce prochain week-end, car c’est dans ce genre de lutte qu’il faudra être présent à tout prix", confiait le foncier d’Ogy qui parlait encore d’un Thieulain "intouchable."

Adjectif déjà entendu depuis le début de saison pour qualifier le champion en titre. C’est sorti de la bouche des Isiérois et des Tourpiers, notamment, qui ont, eux aussi, subi la foudre thieulinoise… "On a aussi déjà entendu injouable, souriait Kevin Vandenabeele. Ça nous conforte dans l’idée que notre plus gros adversaire reste nous-mêmes ! On connaît nos qualités individuelles mais si on ne le met pas au service du collectif, on se mettra un jour en difficulté."

Régularité et malléabilité

Mais quand Thieulain preste au niveau qui était le sien à Ogy, c’est bien trop compliqué pour l’équipe en face ! "On a un tamis très puissant qui, avec l’appui du vent en plus, est redoutable. C’est ce qui a fait la différence ici ! En plus, à la frappe, on a su rester propre en jouant dans les lignes. Les jeux ont dès lors défilé tout seuls."

La veille, à Acoz, cela a moins été le cas même si la victoire 8-13 ne se discute pas ! "On laisse un point mais Acoz le mérite car il a signé une belle lutte. Ce qui nous a permis d’émerger là-bas, c’est la régularité." Mais aussi la malléabilité de l’effectif, Metayer permutant avec un Becq moins à son aise que d’habitude dans le fond pour, à 5-4, envoyer cinq outres, relancer la machine et atteindre l’armure à 5-7. "On sait qu’on a un trio de frappeurs de grande qualité qui peuvent adapter leur positionnement en fonction des conditions ou de la forme du moment", concluait le cordier de Thieulain qui recevra Maubeuge samedi prochain.