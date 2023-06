Arne De Maere inaugure son palmarès en levant les bras à Orroir

Si la course tarde à se décanter, ce sont les Flandriens De Maere et Van Nieuwenhove qui vont mettre tout le monde d’accord en prenant plus de deux minutes sur le reste du peloton. Arne De Mare, qui restait sur sa quinzième place au championnat provincial de Flandre orientale, se montre impérial lors du sprint final et décroche son tout premier succès chez les juniors.

L’Argentin Heredia complète le podium et enregistre par l’occasion son meilleur résultat en 2023. Il a devancé de quelques secondes un peloton d’une trentaine d’hommes au sein duquel Célian Deweerd termine neuvième et meilleur coureur régional. "Les sensations étaient excellentes… mais c’est toujours une course bizarre puisque l’échappée ne se dessine pas dans la bosse mais dans les moments les plus faciles. J’étais beaucoup surveillé mais je suis rassuré sur ma condition du moment, une semaine après ma quatrième place au classement général du Tour de l’Eure", racontait l’Esplechinois.

Parmi les rares régionaux à l’arrivée, le Rumois Nathan Caillau tirait un bilant mitigé de sa prestation: "J’avais pour objectif d’attaquer, ce que j’ai réussi à faire à trois tours de la fin mais sans véritable succès puisqu’une partie du peloton est rentrée sur moi au sommet de l’Enclus. Tout le monde est rentré finalement et, même si j’arrive dans le même temps que le quatrième, mon classement en dehors du Top 20 ne reflète pas vraiment la course."

Nathan espérait récupérer ses forces en vue de la manche de Coupe de Belgique de Rekkem de ce dimanche, histoire de se montrer sur une épreuve de 120 bornes avant de prendre du repos pour mieux préparer la deuxième partie de saison.