Les Ladies fêtent un deuxème titre de suite

Tout doucement, la saison touche à sa fin au Tournai Hockey Club. Et pour les Ladies (+ de 35 ans), on peut dire qu’elle est parfaitement réussie. Celles qu’on surnomme les Choucas ont remporté un second titre de suite grâce à leur victoire lundi soir contre le White Star (5-0). Une onzième victoire pour seulement un nul et une défaite et un bilan de 88 buts marqués pour seulement 9 pris. Incroyable ! Une bien belle façon de clôturer l’histoire du vieux terrain synthétique tournaisien qui sera refait à neuf dès la semaine prochaine. Excellente nouvelle pour les pratiquants du THC. Notons que les Tournaisiennes pourront fêter leur titre lors d’un dernier match. Ce sera à nouveau face au White Star, le 12 juin prochain.