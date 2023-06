N1: La mayonnaise commence à prendre à Ogy

À Ogy en 2024

Et la persévérance de l’ensemble du groupe a fini par payer ce week-end. L’équipe est allée chercher deux victoires très importantes dans l’optique du maintien. Il y a d’abord eu le succès (un peu) surprise à Mont-Gauthier et celui dans le derby de la peur contre Tourpes. "On est arrivé à Tourpes avec le moral gonflé à bloc grâce à notre victoire de la veille. On a profité que Tourpes ne tourne pas très bien pour l’instant. Dans les jeux importants, on a su leur mettre un petit coup au moral alors que nous, on a pris de plus en plus confiance. Cela a été un match très serré. 2-2, 4-7, 8-8. Et à 10-10, on prend un jeu de 40 à 2 sur une livrée de Benoît Passon sur la ligne. Cela les a sortis de leur rencontre et on a su s’imposer. C’était très important face à un concurrent direct pour le maintien."

L’objectif sera de vivre un aussi bon week-end. Cela débutera samedi en Coupe pour un match en retard contre Clermont. Dimanche, ce sera la réception du leader thieulinois. "Je n’ai jamais peur d’une équipe quand je monte sur le terrain. Mais on sait que ce sera difficile. C’est un très gros noyau avec trois Gants d’or. Ils viennent de prendre trois points à Kerksken. Cela veut tout dire. On va se battre pour chaque quinze. Si on parvient à prendre un point, cela sonnera comme une victoire."

L’éventuelle unité serait effectivement très importante pour tenter de rester en N1. D’autant qu’elle pourrait être bonifiée lors du dernier week-end du premier tour. "Où on affrontera Galmaarden (NDLR: qui compte six points pour sept à Ogy). Si on gagne là-bas, on fera un pas important vers notre objectif: le Top 8. On sait que ce sera compliqué jusqu’au bout mais on va se battre tous ensemble", détaille celui qui retrouve la N1 après six années à Kastel. "Ogy avait besoin d’un grand cordant. Mathias Goossens, avec qui j’ai joué à Hamme, m’a contacté car il connaît mes qualités. Je suis un bon livreur et je suis assez régulier à la frappe. J’avais joué en N1 en 2012 et 2014. Mais c’était surtout comme sixième homme. Ici, je me suis lancé un nouveau challenge après Kastel, un club qui reste dans mon cœur. Je joue beaucoup et je me sens très bien à Ogy où l’encadrement est parfait. C’est pour cela que je prolongerai l’aventure en 2024. Que ce soit en N1 ou en N2." Mais vu son caractère de gagnant, on se doute que Santini préférera la première option.