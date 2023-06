Les U16 de l'Estu Tournai, reflet d’une formation de qualité

Toutefois, sous la coupole de Maxime Dassonville, désigné manager sportif, et avec Romain Poix comme excellent maître d’œuvre sur le terrain, c’est au final un mix des deux philosophies qui s’est mis peu à peu en place, au point qu’au regard du parcours sans faute réalisé lors des play-down de la défunte saison, on sait que la formule validée par le président Laurent Vanden Brande est clairement la bonne.

Dans le sillage de Mathéo Devos et Paulin Dewasme

L’Estudiantes a ainsi transféré au cours des 24 derniers mois – Maamir, Haouari et Bonnet entre autres ! –, tout en maintenant sa confiance en des éléments formés dans ses catégories de jeunes – Denays, Huart, Mwamba ou Kieffer ! – pour former un groupe compétitif qui ne le restera que si "derrière, ça continue de pousser", nous a déjà signalé plusieurs fois Romain Poix, l’entraîneur de la N1.

Bonne nouvelle: alors que le club vient de réussir à rapatrier Paulin Dewasme et Mathéo Devos, purs produits du club qui feront donc leur retour après une pige à Izegem, cela pousse au sein des équipes de jeunes du club tournaisien. Et la meilleure preuve en est la saison réalisée par les U16 de Natan Senelle. Les Romain Van Simaeys, Massimo Leleux, Émilien Soyez, Patrick Desnouck, Noah Roussel, Clovis Bauduin, Hugo Asseman, Gaspard Delneste, Colin Merschaert, Gaël Kasongo, Eliott Verhaegen, Tristan Misman, Martin Molcrette, Simon De Nutte et Antoine Choisez sont

passés tout près de la campagne juste parfaite, leur exercice 2022-2023 n’ayant été marqué que par des victoires, à une exception près, en finale du championnat national.

"Les individualités étaient là, il fallait un collectif…"

Seul Merksem a ainsi pu infliger une défaite aux petits gars de Natan Senelle ! "Ce qui représente bien sûr une grande satisfaction, note le coach battu 33-21 le week-end passé sur le terrain de Bocholt par son adversaire anversois. En face, c’était plus fort ! Mais on n’est pas bien entré dans notre finale, perdant 7-0 d’entrée. On est reparti au vestiaire avec onze buts de retard. En seconde période, on a eu un sursaut d’orgueil. On a produit du jeu sans complexe en revenant à cinq goals…" Avant d’être à nouveau distancé en fin de partie pour "se contenter" d’un titre, déjà magnifique, de vice-champion de Belgique ! "On a été champion du Hainaut-Brabant, puis sacré au niveau francophone en gagnant, à Sprimont, le duel face à Visé ! Un parcours dont on est fier."

Performance qui a pris forme dès le début de saison. "Ça fait un an que je gère ce groupe avec qui j’ai pris beaucoup de plaisir. Dès le début, j’ai constaté que je disposais d’un effectif bourré de talents individuels. J’en ai déduit que l’objectif serait de créer une vraie identité collective. Au fil de nos matches, un collectif a commencé à émerger et on a pu proposer un jeu attractif. En cette fin de saison, on peut affirmer que la mission est remplie, les gamins étant tout aussi soudés sur qu’en dehors des terrains."

L’avenir du club "s’ils bossent avec assiduité"

Un groupe soudé qui présente d’indéniables qualités propres au hand ! "Nous sommes dangereux dans tous les secteurs du jeu… Individuellement, c’est sûr, il y a de gros potentiels ! Je pense dès lors que beaucoup de joueurs sont l’avenir de l’Estu s’ils continuent à travailler avec assiduité. Mais la grande force de l’équipe reste ce jeu collectif très rapide. Elle monte ainsi tous les ballons vers l’attaque à une grande vitesse (NDLR: un style qui est aussi prôné en équipe fanion) grâce aux qualités techniques individuelles des joueurs."

Il reste désormais à continuer à faire grandir ce vivier. "Je ne sais pas encore si je vais les suivre la saison prochaine. Cela n’a pas encore été décidé vu la fin de saison fournie mais je reste bien sûr au service du club, quoi qu’il décide", note Natan Senelle, le grand frère d’Othello qui joue au poste d’ailier gauche dans le groupe de N1. L’Estu, toute une histoire de famille !