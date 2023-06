Le Stade Mouscronnois jouera ses derbys au Canonnier

Suite à la faillite de l’Excel, le football mouscronnois a vu la naissance d’un nouveau club: le Stade Mouscronnois, mix de la Squadra Mouscron et du Futurosport. La première saison a été une réussite avec la montée en P2. "On félicite le club. Cela permettra de jolis derbys à Mouscron avec Herseaux et Luingne", détaille Brigitte Aubert, la bourgmestre de la cité des Hurlus.