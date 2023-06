Et si vous jouiez un match au Canonnier ?

625 euros pour cinq heures

Si le responsable se réjouit de l’arrivée du Canonnier dans son giron, c’est parce qu’il lui permettra de proposer une formule qu’il annonce "unique. 90% de nos prestations sont des événements business to business. Nous permettons la location de différentes salles où nous pouvons proposer nos connaissances pour le catering… L’objectif est d’utiliser le stade à 100% et pas seulement tous les quinze jours pour le match. Nous organisons, par exemple, des séminaires, de team building, mais aussi des galas de boxe. On peut également penser à des concerts sur la pelouse ou dans les tribunes. Mais ici, nous avons un avantage indéniable: c’est de pouvoir utiliser la sacro-sainte pelouse, ce qui est impossible dans les autres clubs. À ma connaissance, cela n’existe nulle part dans notre royaume, voire en Europe."

Dès la saison prochaine, les U21 de Deinze viendront s’installer au stade. Mais dans les moments creux, il sera donc possible de louer l’enceinte. Et ce sera ouvert aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. Qu’ils soient inscrits en club ou non. Un petit tour sur le site permet de se faire une idée du prix. Il faudra compter 625 euros (et une caution de 300 euros) pour cinq heures d’occupation de la pelouse, des vestiaires et des tribunes. Une autre formule, à 1625 euros les cinq heures, permet d’avoir en plus accès aux salles d’événement, mais aussi à une expérience plus complète avec les effets de son et lumière du stade.

Enfin, une dernière formule est ouverte aux clubs professionnels. "On a notamment déjà reçu des demandes pour l’organisation de stages."

Grâce à ce triple partenariat, tout le monde semble gagnant. La société The Arena Group poursuit ses activités, Deinze voit une opportunité d’agrandir ses solutions de business alors que la Ville et l’IEG voient enfin leur stade utilisé.

www.huureenvoetbalstadion.be