Promotion A: Ellignies vise le Grand Prix Hotton

Attention au noyau étroit

Comme c’est le cas pour de nombreux cercles promotionnaires, la qualification pour le traditionnel GP Hotton, qui se dispute le 15 août à Bouvignies, est un objectif. "En ce qui nous concerne, c’est d’ailleurs notre seul objectif. Pour y arriver, nous devrons figurer parmi les quatre premiers à l’issue du premier tour. À noter que Galmaarden et Grimminge n’entrent pas en compte. Au contraire d’Idegem. Nous sommes actuellement sur les bons rails, mais rien n’est fait. La série est très homogène et tout le monde peut battre tout le monde. Je pointe toutefois Tourpes et Isières parmi les grandissimes favoris. Le week-end prochain sera très important pour nous car nous jouerons Flobecq et Tourpes. Même si les"Jaune & Bleu"sont actuellement derniers, leur noyau est assez impressionnant et l’on sait que nos rencontres sont toujours tirées au cordeau. Nos voisins de Tourpes font figure d’épouvantail, mais c’est une équipe qui nous réussit plutôt bien. L’objectif sera de prendre quatre unités." Si la cohésion est l’atout majeur d’Ellignies, son noyau étroit pourrait lui jouer des tours. "Notre sixième homme (R. Deneubourg) a dû déclarer forfait à la suite de gros problèmes au dos. Nous avons rapatrié Olivier Gossuin en catastrophe, mais il est aussi sur la touche. Nous n’étions que cinq face à Vieux-Leuze, lundi passé. Nous espérons donc être épargnés et ainsi pouvoir jouer crânement notre chance durant toute la saison."