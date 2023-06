P2B: On prend les mêmes et on recommence

En attirant de nombreux éléments ayant évolué en régionales ou en P1, l’Essor Templeuve a fatalement attiré tous les regards. Après un premier exercice honorable à la tête de l’équipe, Benjamin Vanhoutte ne se met toutefois aucune pression:"Nous n’avons en tout cas reçu aucun objectif à atteindre impérativement de la part du club. Ceci dit, il va de soi qu’avec cinq transferts entrants, de qualité, et en ayant conservé quasi-tout le noyau, nous allons tenter de nous mêler à la bagarre pour le titre. La concurrence sera toutefois rude car derrière les favoris, je pointerais aussi Wasmuel ou Blaregnies comme trouble-fête." Au Gymnase, Olivier Detrain se trouve plus ou moins dans le même cas pour sa deuxième saison sur le banc: "Profitons de la bagarre entre la Frat et Templeuve pour nous mêler éventuellement à la course aux lauriers." Dans le camp herseautois, Marc Demets a rappelé à la barre Jean-Claude Vanduynslaeger, qui fut longtemps son coach à Saint-Exupéry avant de passer par Dottignies et Estaimpuis. La "Frat" a misé sur la continuité avec très peu de transferts. "Seul Maiga part à Estaimpuis et nous sommes sur le point de signer un très bon meneur ainsi qu’un intérieur", confie le président mouscronnois. On en oublierait presque que la JS Dottignies a fini le dernier championnat en 5e position. "J’ai pu faire revenir deux très bons joueurs au club et réussi à en attirer un autre, mais j’aurais aimé un meneur et un pivot supplémentaires. On essaiera quand même d’accrocher le podium", glisse Damien Schiavone. Et dire qu’à Ellignies, Thibaud Peridaens rêve de Top 5 avec ses quelques renforts: "Le but est de faire mieux que la saison passée, et si on peut intégrer le Top 5, ce sera parfait !" Enfin Maffle B et Kain C continueront à faire évoluer leurs U21 en P2.