Le bilan des transferts en P1 messieurs: Progresser sans avoir la folie des grandeurs

Au Vert Lion, l’équipe bis de l’ASTE Kain encaisse de nombreux départs parmi ses plus vieux éléments. Pierre Laloux et Corentin Coppenolle iront chez les voisins templeuvois tandis que Simon Vandenberghe rejoindra le Blue Gold de Celles. Nathan Huon reste dans le club kainois mais il descendra d’un échelon pour rejoindre l’équipe fraîchement promue en deuxième provinciale. Enfin, Fawzi Spiridon et Jean-Christophe Maes ont décidé d’arrêter leur carrière à l’issue de la saison. Les jeunes qui vont combler le vide laissé par tous ces joueurs sont nombreux. On peut notamment citer Rubrecht, Merlevede ou Rosemberg qui sont déjà venus frapper à la porte de l’équipe B à maintes reprises cette année. Émilien Carion reprend le siège de T1 pour guider tout ce beau monde.

La JSE Enghien a bouclé son mercato de bonne heure en faisant signer trois pépites à des postes distincts. Florent Boudry retrouvera son ancien coéquipier de Maffle Laurent Wilmus comme coach. Le club de la Cité des Titjes accueille aussi deux talents bruxellois. Neil Kikwaki et Antonio Samyn sont deux joueurs polyvalents qui débarquent des Friendly Bulls Ixelles. Le jeune Horatio Maes est la dernière pièce qui se rajoute au puzzle enghiennois, orphelin de deux éléments clés. Michael Vandermaelen part à la retraite alors que Cédric Massagé se refera une santé dans le noyau P3.

Les transferts entrants d’Estaimpuis ont été annoncés en début de la seconde partie de saison. Du côté des départs, Verague, Vanrobays, Cortesi et Semet sont de grosses pertes pour la formation du Domaine de Bourgogne. Des jeunes compléteront le noyau de P1.