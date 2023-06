Excellente nouvelle: Ellezelles monte en P2 !

C’était dans l’air depuis la deuxième journée du tour final des séries de P3 qui avait vu Ellezelles se faire sortir aux tirs au but par l’équipe B des Francs Borains: cette dernière n’était absolument pas sûre de pouvoir honorer sa montée en P2 ! La raison ? Le club présidé par Georges-Louis Bouchez voyant son équipe fanion quitter la nationale 1 pour la D1B estimait que ses "B" n’avaient plus aucune raison de prester en séries provinciales. L’idée de la supprimer pour aligner des espoirs en séries nationales ayant été confirmée cette semaine par le RFB au comité provincial, celui-ci a acté le fait qu’une place se libérait en P2. Et elle revient au battu de la dernière rencontre jouer dans le cadre du tour final des P3, à savoir Ellezelles dont la déception avait été énorme au terme de la défaite face à Marcinelle.