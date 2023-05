Week-end faste pour Édouard Claisse

Décidément en grande forme, le coureur de Vaudignies a encore frappé ce week-end. Dimanche d’abord, Édouard s’est montré le plus rapide à Jambes avant de remettre le couvert le lendemain à Lovendegem. Le sociétaire de Wanty Cycling team en est déjà à huit victoires en 17 courses. Dans la même catégorie, Arthur Vanassche et Oscar Loy se classent respectivement quatrième et quinzième à Moorsele. Chez les élites, Anthony Debuy termine 17e à Beselare et Victor Loys se classe dixième à Waregem.