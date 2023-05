Soleil au rendez-vous à Montroeul

Après les plus jeunes, les participants au Mini Challenge se sont présentés sur la ligne de départ pour un parcours de près de 6 km. Chaque participant a pu vivre une course dans une atmosphère tranquille et bucolique. Le parcours mêlait à la fois carrières, chemins forestiers, et asphaltés ainsi que quelques petites difficultés au niveau des dénivelés. La victoire est revenue une nouvelle fois à Kévin Flamme. La première dame est Louise Baudart. Rendez-vous l’année prochaine pour une épreuve tout aussi plaisante au cœur de notre région si charmante.

Le prochain rendez-vous du Challenge des jeunes, ce sera ce vendredi à Maulde.