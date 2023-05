Seule équipe inscrite en séries nationales, les filles de Froyennes font de la résistance

Célie Warmoes va jouer enceinte

La formation dirigée par Eloïse Doison sera composée des mêmes joueuses qu’en 2022, même si Célie Warmoes s’alignera tout en étant enceinte de son 2e enfant. "Lors de sa première grossesse, Célie a joué jusqu’au septième mois… Elle revient de blessure, mais elle m’a déjà bien fait comprendre qu’enceinte ou pas, elle ne comptait pas louper un seul match !"

Il faut dire qu’à défaut de s’aligner sur les tournois, les filles du matricule 3018 attendent ces interclubs avec impatience. "Nous ne nous sommes pas non plus inscrites en interclubs en Régionale dames, préférant nous focaliser sur la Nationale en plus de 25 ans. Face à des filles de notre âge ou plus âgées, l’ambiance est bien plus conviviale que face à des jeunes compétitrices. Et l’ambiance, en interclubs, ça ne peut pas passer au second plan."

Mais la convivialité n’empêche pas de jouer pour la gagne. "L’an dernier, nous avions terminé troisièmes. Cette saison, il n’y a que cinq équipes en lice. L’objectif, c’est donc de faire mieux qu’en 2022, en espérant la plus haute marche du podium." Une campagne qui débute ce dimanche après-midi avec la réception du Léopold.