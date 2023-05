Le bilan des transferts chez nos régionaux: Brunehaut attend sa dixième joueuse

Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la première saison de Brunehaut en Nationale 1 aura coïncidé avec la fin d’un cycle pour une équipe habituée à gagner sous la direction de Lorine Gobert. Si la coach boraine ne doit certainement pas être pointée du doigt au terme d’un championnat terminé en fond de tableau, il était indispensable d’insuffler une nouvelle dynamique dans une équipe qui s’est avérée trop tendre pour rivaliser avec les grosses cylindrées. Si le choix de Jean-François Anderlin était entériné depuis un bon moment, le noyau subit également un nombre important de changements avec l’arrivée de deux Américaines qui disposeront d’un contrat professionnel. Aislinn Duffy et Madisen Smith devront rapidement s’adapter au groupe et convaincre les dirigeants qu’ils ont fait le bon choix. Le manager Jérémy Dekoninck semble déjà convaincu: "Tout est réuni pour vivre une bonne saison. Le groupe va passer à quatre entraînements par semaine et les professionnelles auront même droit à huit séances. Ensuite, pour franchir un cap, il faudra voir comment les autres équipes ont préparé la saison mais derrière les intouchables Braine et Malines, le niveau devrait considérablement se resserrer suite notamment aux changements du côté de Waregem et de Courtrai, deux équipes qui ont revu leurs ambitions à la baisse."