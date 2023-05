Il y a un an, l’Excel Mouscron disparaissait… encore !

"Une vraie bande de potes"

Un an plus tard, le sentiment de gâchis est encore bien présent chez les Hurlus. "Même si je n’étais là que depuis un an, je m’étais fort attaché au club et aux gens qui l’entourent. Les bénévoles, les intendants… Avec le staff et les joueurs, on formait un groupe incroyable. Je n’aime pas vivre dans le passé mais mon plus gros regret est là. On a vécu une saison difficile. Elle avait mal débuté. Mais cela avait soudé le noyau. On avait réussi à sortir la tête hors de l’eau. On a même rêvé de la deuxième place pendant tout un moment. Puis, les soucis se sont accentués. De notre côté, on a tenté de rester le plus professionnel possible. Notre force, et c’est grâce au travail de José Jeunechamps, c’est qu’on était une vraie bande de potes. Sur le terrain mais surtout en dehors. Je pense qu’on était tous prêts à rempiler pour une saison. On avait créé une relation très forte. Encore aujourd’hui, on a conservé notre groupe Whats’app où on échange pas mal. Avec Jerémy Taravel, Teddy Chevalier, Clément Tainmont et Christophe Lepoint, on s’appelle encore souvent".

"Content du renouveau avec le Stade"

Et qui sait, Mouscron aurait peut-être retrouvé l’élite si on avait laissé le sportif travvailler dans de bonnes conditions. Mais les mauvaises décisions de certains, et les lourdes conséquences financières, ont conduit le REM vers le cercueil pour la deuxième fois. Epiloguer pendant des heures n’y changera rien: l’histoire ne pourra pas être réécrite. Un livre s’est refermé. Un autre a vu le jour avec l’apparition du Stade Mouscronnois. Un projet que le défenseur, qui s’est recasé à la RAAL cette saison, suit de près. "C’est bien que des gens aient décidé de repartir sur autre chose. Je pense à Olivier Croes qui est le meilleur préparateur physique que j’ai eu dans ma carrière. Il a l’étoffe pour retrouver la D1. Mais par amour pour sa ville, il est resté. Chapeau pour cela. Je pense aussi à des gars comme Albert Semedo. Ce sont de vrais gens de valeurs. Durant la saison, on est resté de temps en temps en contact. Je suis l’évolution du Stade Mouscronnois sur les réseaux sociaux. Je suis content pour eux de la réussite actuelle. Je leur souhaite de continuer à grandir. Mais étape par étape", conclut avec sagesse Manu Angiulli. Car trop souvent par le passé, le club hurlu s’est brûlé les ailes en voulant s’approcher trop vite du soleil. La nouvelle équipe en place semble avoir les pieds bien plus sur terre. Et les premiers résultats commencent à tomber. L’équipe première a obtenu l’accessit vers la P2 grâce au tour final alors que la formation des jeunes, toujours distillée au Futurosport, se remet peu à peu de l’exode dû à la faillite. La preuve avec la Young Cup remportée par ses U12 le week-end dernier.