Il n’y a pas d’âge pour rêver d’un titre

N1 +35: Vaulx de retour au premier plan

La politique du club a beau avoir changé, quand on s’appelle le Vautour, on ne se refait pas… Ainsi, les "juniors vétérans" vallois seront ambitieux. "Chaque fois que nous avons tenté notre chance en N1, nous avons décroché le titre, rappelle le capitaine Nick Beirnaert. Mais ne partons pas trop confiants. Nous serons en moyenne dix ans plus vieux que nos adversaires. Et nous commençons à le sentir…" Modeste, Nick, quand on sait qu’il n’a laissé que quelques jeux à ses adversaires en Nationale 2 messieurs.

N2 +35: 1re expérience nationale pour le Radar

Après Ellezelles l’an dernier, c’est Flobecq qui va découvrir la Nationale. Versés en D2, les hommes du président De Keyzer voient plus loin que la poule. "Nous ne renseignons peut-être pas les meilleurs classements, mais nous avons tous au moins été B-15, rappelle celui qui est aussi le propriétaire du Radar avec Kim Van Der Linden, sa compagne. Elle s’occupe de toute la gestion, ce qui me permet de me consacrer au sportif. Chez nous, le padel a pris le dessus, mais je tenais à redynamiser le tennis flobecquois. Grâce à l’inscription de quelques équipes de jeunes et à la vitrine que constituera notre Nationale, nous en prenons le chemin." D’autant plus que Jérémie compte proposer du tennis de qualité, mais aussi collectionner les victoires. "Avec Jonas De Meyer, ancien B-15.4, Timur Kandimir, Pieter Laurent, Grégory Josson et moi, l’équipe est compétitive. Nous recevrons le TC Ombrage ce samedi. Pour, je l’espère, un premier pas vers notre objectif de tour final."

N2 +35: Ellezelles veut offrir du beau tennis

Après un an en élite, c’est la Nationale 2 qui attend Guillaume Dekeyser et ses équipiers. "Avec le départ de Timur Kandimir, et en dépit de l’arrivée de François Laho, nous allons sans doute avoir du mal à nous battre pour les premières places, avoue le fils de Marcel, président du club. Nous déplorons pas mal de blessés. Peut-être pourrons-nous par contre compter sur l’expérience de Christophe Sobota, qui s’y remet après une pause. Le tour final semble utopique, mais nous voulons offrir du beau spectacle. Chaque fois que nous pourrons jouer pour éviter la défaite, comptez sur nous pour nous battre !"

Nationale 3 +35: l’heure de la revanche au RTC Ath

Finalistes malheureux l’an dernier, les "JV" athois repartent pour un tour en Nationale 3. "Nous serons peut-être moins compétitifs sans Thomas Mourin, notre capitaine, qui a souhaité prendre du recul, annonce Julien Dubois. Mais nous allons tout faire pour nous qualifier pour le tour final. Et là, tout peut aller très vite."

N3 +45: pas de figuration pour les Athois

Champions de Régionale 1 l’an dernier, les vétérans du RTC Ath sont de retour en Nationale. "Avec certaines ambitions, avoue Patrice Fontaine, leur capitaine. Le groupe de l’an dernier s’est bien renforcé, notamment avec les retours de gars comme Marco Nunes Tavares, Jean-François Bardiau et Claude Mahieu. Nos joueurs sont sous-classés et franchement, nous pouvons rêver de titre."

Début du spectacle samedi après-midi aux quatre coins de la Wapi !