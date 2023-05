Victor Vico survole le vieux canal

Victor Vico ne s’était pas encore imposé à Maubray. Normal, il n’y avait point encore couru. C’est chose faite ! Victor a été nettement le plus rapide bouclant la distance en 41’11 soit à une belle moyenne de 3’17 au kilomètre. Il a laissé son second, Christophe Colpaert, V2, à plus de 3 minutes (44.15). Julien Van Durmen, le jeune Espoir de la Rusta, est monté sur la troisième marche du podium, après 45’02 de course. On trouve ensuite deux V1 dans le top 5: Joost Dewaele, du Popuelles Dream Team, en 45.38, et Jonathan Trifin, de l’ET Enghien, en 46.16. Classé sixième en 46.52, David Falce, le Nordiste de Vieux Condé, est le plus rapide des V2.