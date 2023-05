Vincenzo Morando de la Squadra Mouscron élu meilleur jeune du championnat

Et si le club poursuit sur le rythme qui est le sien, on pourrait connaître quelques successeurs à Vincenzo dans les années à venir. Car le talent ne manque pas à la Squadra. Le week-end dernier, elle envoyait trois équipes en finale de la Coupe du Hainaut. Les U11 et les U13 ont remporté joliment le titre alors que les U9 se sont inclinés lors de la cruelle séance de tirs au but.