La lutte démarre plutôt mal pour des locaux qui fautent huit fois au tamis durant les trois premiers jeux ! Complètement à côté de leurs pompes, les "Verts" voient Celles s’échapper à 2-7. Après les citrons, ce sont les visiteurs qui connaissent quelques ratés, tandis que Nicolas Mol expédie quelques contre-rechas de haut vol, permettant aux siens de revenir peu à peu dans la course. La jonction se fait à 9-9, avant que les visiteurs ne partent à 10-12. Incapables de conclure, les leaders voient finalement la victoire leur filer entre les doigts. "Le trio de frappe s’est complètement éteint en seconde période, expliquait Yves Willaert. Dommage de perdre une lutte que l’on mène 2-7 et 10-12. Le bénéfice des trois points gagnés contre Steenkerque est perdu."

Wieze – Blicquy 7-13

Si les visiteurs empochent le jeu d’ouverture, ce sont bien les Flandriens qui font le premier break à 4-1. Soudés, les Leuzois profitent des envois trop larges des locaux pour revenir à leur hauteur. Le premier acte est très accroché et ce sont les visiteurs qui, plus réguliers dans le jeu, emportent l’armure à 6-7. Après la pause, les locaux s’éteignent complètement, ce qui permet à Corentin Szlapa et les siens de filer à 7-13. "Cette victoire nous fait le plus grand bien car elle nous permet de recoller au bon wagon, souriait le capitaine. Nous avons montré un visage régulier et nous avons enfin eu plus de réussite dans les petits coups. Chaque point vaudra son pesant d’or et nous irons à Celles sans retenue le week-end prochain ! "

Vaudignies – Ollignies 6-13

Les locaux prennent le meilleur départ (2-1), avant d’être dépassés par des Ollignois beaucoup plus adroits à l’envoi (3-4 et 4-7). Après la pause, les "Sardines" poursuivent leur marche en avant, tandis que Vaudignies enchaîne les erreurs directes. À 5-12, les visiteurs pensent avoir fait le plus dur, mais les "Verts" finiront tout de même par accrocher une unité sur le fil. "Nous loupons le coche, déclarait O. Cauchie. Mais nous sommes ravis de l’emporter face à une équipe qui, comme nous, bataillera pour se sauver." Chez les battus, les mines étaient évidemment déconfites. "L’équipe a connu un off-day total, expliquait P. Dubois. Les gars ont permuté tant et plus, mais cela n’a rien changé. La frappe et le tamis étaient complètement à l’arrêt. Cette défaite est embêtante… Heureusement que le point est sauvé car nous sommes passés tout près de la correctionnelle."