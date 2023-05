La Real a superbement mis en valeur le football féminin

Depuis quelques années, la Real met les petits plats dans les grands lors du week-end de Pentecôte pour son tournoi international, la Realixcup. Cette année, cinq nations étrangères étaient de la partie sous le soleil. "On tient tout d’abord à remercier tous les bénévoles sans qui l’organisation ne serait pas possible, détaille Julien St-Pol, l’une des principales chevilles ouvrières. Le tournoi fut une franche réussite grâce aux équipes et à leurs nombreux accompagnants. Le niveau était très élevé. Encore plus que l’an passé. Cela s’est vu lors des matchs dont beaucoup se sont terminés aux tirs au but. Ce fut notamment le cas lors de la finale entre Gauchy-Grugies et Lonvendegem".