Young Cup 2023 : Les U19 acrenois sont allés chercher le doublé au caractère (photos et vidéos)

Les finales de Young Cup restent toujours un moment très attendu dans le petit monde du football hennuyer. Et on comprend pourquoi après ce week-end sous le soleil dans le stade de Thulin. Des gamins qui se battent corps et âme face à des tas de supporters acquis à leur cause et des déroulements de matchs à suspense (NDLR: six finales sur les neufs aux tirs au but), c’est pour ce genre d’émotions que l’on aime tant ce ballon rond. Demandez aux U19 de la Real ce qu’ils en pensent ? Déjà vainqueurs de leur championnat, ils avaient la possibilité de réaliser le doublé. Tout était bien parti après l’ouverture du score de Borremans sur penalty. Mais quasiment dans la foulée, le dernier rempart Giacomelli loupait sa relance et relançait totalement Ransart. C’était même 1-2 sur une perte de balle défensive et 1-3 en toute fin de rencontre. Tout semblait alors plié mais c’était mal connaître la force de caractère des Camomilles. Un penalty permettait à Danzo de faire 2-3. Ransart faisait alors l’erreur de rendre directement le ballon au portier acrenois sur le coup d’envoi. Son long dégagement arrivait jusqu’à Lumen qui égalisait à la toute dernière seconde. "On a peut-être réalisé notre plus mauvais match de la saison, admettait Ronny Roelen. Mais comme depuis le début de l’année, on a su montrer un gros caractère pour retourner la situation. On a aussi changé de système pour mettre plus de pression. Cela a fonctionné. On savait alors qu’on avait l’avantage moral avant la séance de tirs au but. Un exercice où on excelle. Même si le stress peut toujours entraîner des complications".