"On a réussi à bien revenir après l’ouverture du score de Charleroi. Mais à 2-1, les gamins ont un peu stressé. On a trop reculé et subi l’égalisation sur corner. Ensuite, c’était une loterie. C’est passé proche. Cela fait plus mal que la saison passée. Mais on a réussi notre objectif en allant en finale. On ne doit pas oublie l’énorme parcours. Peu d’équipes sont capables d’enchaîner deux finales. On peut juste féliciter le groupe qui va tout de suite se replonger dans d’autres rencontres pour oublier, grâce à notre participation au tournoi Eden Hazard".

Et cette défaite n’a pas empêché le principal: une belle fête avec les nombreux parents venus les soutenir.