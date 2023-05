Young Cup 2023 : Les U10 de Tournai cueillis à froid face aux Loups

Malgré la défaite 4-2, il y a beaucoup de positif à retenir chez les Sangs et or. "Je n’ai rien à reprocher à mon groupe. On a fait face à une belle équipe et à un bon gardien. Il nous manque la cerise mais cela n’enlève rien à notre belle saison. On ne fait que progresser". La preuve avec le titre de meilleur joueur de la finale décroché par Thilio Carpreau.