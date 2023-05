Young Cup 2023 : La nouvelle histoire hurlue débute bien avec ce succès en U12

On avait une certitude en arrivant dans le stade de Thulin: la Wallonie picarde, présente dans huit finales sur neuf, repartirait au moins avec un trophée ! Car en U12, on avait le droit à un duel 100% régional entre le Stade mouscronnois et le RFC Tournai. Et les gamins ont été à la hauteur de l’événement. Ils ont offert du très beau spectacle sur la pelouse. Il n’aura manqué qu’une petite chose pour que la rencontre soit parfaite: des buts. C’est donc aux tirs au but que la décision s’est fait. Les Hurlus se sont imposés 4-2 grâce à un très bel arrêt de Thyméo Vanden Borre sur la dernière frappe décisive. "Les tirs au but, cela amène toujours une part de stress. Je ne sais pas si c’est la plus belle victoire possible. Mais elle amène en tout cas tout un lot d’émotions, détaille Cédric Delmotte, coach des Mouscronnois. C’est une fin cruelle pour Tournai mais il fallait bien désigner un gagnant".